Феерия "Ференцвароша" Черчесова и другие матчи: результаты квалификации Лиги чемпионов 13 июля

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Феерия "Ференцвароша" Черчесова и другие матчи: результаты квалификации Лиги чемпионов 13 июля

Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Ференцвароша", который тренирует Станислав Черчесов, над "Тоболом".

"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Словакия) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:0
Голы: Давиташвили, 104 - 1:0, Барсегян, 115 - 1:1, Вайсс, 120+3 - 1:2

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Бодо/Глимт" (Норвегия) - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:3
Голы: Миккельсен, 12 - 1:0, Андреасен, 20 - 2:0, Бонифасе, 55 - 2:1, Андреасен, 85 - 3:1

"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Марибор" (Словения) - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:0
Голы: Батурина, 12 - 0:1, Батурина, 56 - 0:2

"Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан) - 5:1 (3:1) - первый матч - 0:0
Голы: Траоре, 4 - 1:0, Траоре, 17 - 2:0, Ладуни, 21 - 3:0, Сергеев, 23 - 3:1, Бассей, 74 - 4:1, Бассей, 90 - 5:1

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