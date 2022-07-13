Феерия "Ференцвароша" Черчесова и другие матчи: результаты квалификации Лиги чемпионов 13 июля
Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Ференцвароша", который тренирует Станислав Черчесов, над "Тоболом".
"Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Словакия) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:0
Голы: Давиташвили, 104 - 1:0, Барсегян, 115 - 1:1, Вайсс, 120+3 - 1:2
"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Бодо/Глимт" (Норвегия) - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:3
Голы: Миккельсен, 12 - 1:0, Андреасен, 20 - 2:0, Бонифасе, 55 - 2:1, Андреасен, 85 - 3:1
"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Марибор" (Словения) - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:0
Голы: Батурина, 12 - 0:1, Батурина, 56 - 0:2
"Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан) - 5:1 (3:1) - первый матч - 0:0
Голы: Траоре, 4 - 1:0, Траоре, 17 - 2:0, Ладуни, 21 - 3:0, Сергеев, 23 - 3:1, Бассей, 74 - 4:1, Бассей, 90 - 5:1
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|Группа B
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|О
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|О
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|Байер Леверкузен
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|9
|3
|Маккаби Хайфа
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|4
|Олимпиакос Пирей
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|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4