Феерия ХИКа, успех "Шерифа": результаты квалификации Лиги чемпионов 12 июля
Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.
РФС (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 2:1 (0:0), по пенальти - 2:3 - первый матч - 0:1
Голы: Зюзинс, 48 - 1:0, Панич, 56 - 2:0, Мурило, 75 - 2:1
"Линкольн" (Гибралтар) - "Шкупи" (Македония) - 2:0 (1:0) - первый матч - 0:3
Голы: Хуанфри, 32 - 1:0, Касьяро, 69 - 2:0
"Карабах" (Азербайджан) - "Лех" (Польша) - 5:1 (2:1) - первый матч - 0:1
Голы: Велде, 1 - 0:1, Кади, 14 - 1:1, Озобич, 42 - 2:1, Медина, 56 - 3:1, Кади, 74 - 4:1, Гусейнов, 77 - 5:1
"Жальгирис" (Литва) - "Балканы" (Косово) - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Ойевуси, 97 - 1:0
"Шериф" (Молдова) - "Зриньски" (Босния) - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Гол: Савич, 22 (автогол) - 1:0
"Хибернианс" (Мальта) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 0:0 - первый матч - 0:3
"Тирана" (Албания) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Божич, 49 - 0:1, Синани, 61 - 0:2, Джиджа, 78 - 1:2
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|3
|Маккаби Хайфа
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|4
|Группа G
|М
|О
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|2
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|1
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|2
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|7
|3
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|6
|5
|4
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