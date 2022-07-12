Феерия ХИКа, успех "Шерифа": результаты квалификации Лиги чемпионов 12 июля

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Феерия ХИКа, успех "Шерифа": результаты квалификации Лиги чемпионов 12 июля

Состоялись ответные матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

РФС (Латвия) - ХИК (Финляндия) - 2:1 (0:0), по пенальти - 2:3 - первый матч - 0:1
Голы: Зюзинс, 48 - 1:0, Панич, 56 - 2:0, Мурило, 75 - 2:1

"Линкольн" (Гибралтар) - "Шкупи" (Македония) - 2:0 (1:0) - первый матч - 0:3
Голы: Хуанфри, 32 - 1:0, Касьяро, 69 - 2:0

"Карабах" (Азербайджан) - "Лех" (Польша) - 5:1 (2:1) - первый матч - 0:1
Голы: Велде, 1 - 0:1, Кади, 14 - 1:1, Озобич, 42 - 2:1, Медина, 56 - 3:1, Кади, 74 - 4:1, Гусейнов, 77 - 5:1

"Жальгирис" (Литва) - "Балканы" (Косово) - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Ойевуси, 97 - 1:0

"Шериф" (Молдова) - "Зриньски" (Босния) - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:0
Гол: Савич, 22 (автогол) - 1:0

"Хибернианс" (Мальта) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - 0:0 - первый матч - 0:3

"Тирана" (Албания) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Божич, 49 - 0:1, Синани, 61 - 0:2, Джиджа, 78 - 1:2
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Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

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