Результативнее Холанда: звезда ПСВ продолжает удивлять
Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен
Вчера вечером ПСВ на своём поле со счётом 5:0 уничтожил "Цюрих" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
В этой игре форвард нидерландцев Коди Гакпо отметился голевой передачей и довёл количество своих результативных действий в сезоне до 24 в 17 матчах.
По этому показателю он обошёл форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, пишет портал Squawka.
Капитан ПСВ забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 17 матчах сезона. У Холанда – 23 (20+3) результативных действия за 13 матчей.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может купить Морату. | https://dailysports.net
главное
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября
-
Успехи "Арсенала" и "МЮ", позор "Монако", неудача "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 13 октября
-
"Динамо" Киев потерпело четвертое подряд поражение в Лиге Европы
-
Малиновский хочет покинуть "Аталанту". Им интересуются три клуба
Лента новостей
-
Киевское Динамо повторило сразу два украинских антирекорда
-
Роналду коротко высказался о сложной победе "МЮ" в Лиге Европы
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
ПСЖ понес солидные убытки в прошлом сезоне
-
Фанаты "Ювентуса" потребовали отставки президента клуба
-
Мане оценил шансы Сенегала на ЧМ-2022
-
Месси может пропустить важный матч ПСЖ
-
Результативнее Холанда: звезда ПСВ продолжает удивлять
-
Луческу высказался о четвертом подряд поражении киевского "Динамо" в ЛЕ
-
Ван Дейк знает, как остановить Холанда
-
Молодого Роналду сравнили с Холандом
-
Мбаппе максимально настроен покинуть ПСЖ
-
Левандовски назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Хави не хочет выпускать легенду "Барселоны" на матч с "Реалом"
-
Наставник "МЮ" высказался о скромной победе команды в Лиге Европы
-
У ключевого игрока "Челси" рецидив травмы: он может пропустить ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября
-
Успехи "Арсенала" и "МЮ", позор "Монако", неудача "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 13 октября
-
"Монако" потерпел позорное поражение в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18