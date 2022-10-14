Результативнее Холанда: звезда ПСВ продолжает удивлять

Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен

Вчера вечером ПСВ на своём поле со счётом 5:0 уничтожил "Цюрих" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В этой игре форвард нидерландцев Коди Гакпо отметился голевой передачей и довёл количество своих результативных действий в сезоне до 24 в 17 матчах.

По этому показателю он обошёл форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, пишет портал Squawka.

Капитан ПСВ забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 17 матчах сезона. У Холанда – 23 (20+3) результативных действия за 13 матчей.

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