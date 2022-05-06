"Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Европы

Фото: сайт "Рейнджерс"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Рейнджерс" победил "РБ Лейпциг" со счетом 3:1 и пробился в финал.

Победу шотландскому клубу принесли голы Джеймса Тавернье, Глена Камара и Джона Ландстрема. В составе гостей отличился Кристофер Нкунку.

"Рейнджерс" Шотландия – "РБ Лейпциг" Германия - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:1

Голы: Тавернье, 18 - 1:0, Камара, 24 - 2:0, Нкунку, 70 - 2:1, Ландстрем, 80 - 3:1

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Ландстрем, Басси, Баришич, Райт (Арфилд, 59), Джек (Балогун, 59), Камара, Арибо (Сакала, 45), Кент.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо (Хальстенберг, 81), Кампль, Лаймер, Нкунку, Ольмо (Собослаи, 62), Поульсен (Андре Силва, 81).

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