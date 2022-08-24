"Рейнджерс" обыграл ПСВ и вышел в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Рейнджерс" на выезде обыграл ПСВ со счетом 1:0 и пробился в групповой этап.

Победу шотландскому клубу принес гол Антонио Чолака.

ПСВ Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:2

Гол: Чолак, 60 - 0:1

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо (Мвене, 62), Обиспо, Макс (ван Гинкел, 85), Гутьеррес (Тил, 62), Сангаре, Верман, Сайбари (Винисиус, 76), де Йонг (Симонс, 46), Гакпо.

"Рейнджерс": Маклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Лоуренс (Райт, 73), Камара (Арфилд, 73), Сакала, Чолак, Кент, Тилльман.

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