"Рейнджерс" обыграл ПСВ и вышел в Лигу чемпионов

Теги рейнджерспсв

"Рейнджерс" обыграл ПСВ и вышел в Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов "Рейнджерс" на выезде обыграл ПСВ со счетом 1:0 и пробился в групповой этап.

Победу шотландскому клубу принес гол Антонио Чолака.

ПСВ Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 0:1 (0:0) - первый матч - 2:2
Гол: Чолак, 60 - 0:1

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо (Мвене, 62), Обиспо, Макс (ван Гинкел, 85), Гутьеррес (Тил, 62), Сангаре, Верман, Сайбари (Винисиус, 76), де Йонг (Симонс, 46), Гакпо.

"Рейнджерс": Маклафлин, Тавернье, Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Лоуренс (Райт, 73), Камара (Арфилд, 73), Сакала, Чолак, Кент, Тилльман.

Не пропустите: Белотти близок к переходу в "Рому". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 24 августа

Главные новости дня: 24 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов