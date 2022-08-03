"Реймс" усилился талантом "Арсенала"

Фото: сайт "Реймса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Реймса" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

В прошлом сезоне 21-летний Балоган в течение полугода играл на правах аренды за "Мидлсбро", провел за клуб 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2025 года.

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