Рэшфорда в "ПСЖ" этим летом не будет

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"ПСЖ" не сможет подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда этим летом.

Как известно, чемпион Франции проявил интерес к 24-летнему англичанину, после чего состоялись переговоры на эту тему.

Как пишет источник, несмотря на начало переговоров, стороны вряд ли станут двигаться в этом направлении.

Также отмечается, что парижане не станут больше никого подписывать этим летом, если никто не покинет команду.

В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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