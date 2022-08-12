Рэшфорда в "ПСЖ" этим летом не будет

Теги маркус рэшфордпсжманчестер юнайтед

Рэшфорда в "ПСЖ" этим летом не будет

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"ПСЖ" не сможет подписать форварда "Манчестер Юнайтед"  Маркуса Рэшфорда этим летом.

Как известно, чемпион Франции проявил интерес к 24-летнему англичанину, после чего состоялись переговоры на эту тему.

Как пишет источник, несмотря на начало переговоров, стороны вряд ли станут двигаться в этом направлении.

Также отмечается, что парижане не станут больше никого подписывать этим летом, если никто не покинет команду.

В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ хочет расстаться с Эррерой. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%

Зарплаты Роналду и других игроков "МЮ" понизили на 25%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов