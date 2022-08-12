Рэшфорда в "ПСЖ" этим летом не будет
Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен
"ПСЖ" не сможет подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда этим летом.
Как известно, чемпион Франции проявил интерес к 24-летнему англичанину, после чего состоялись переговоры на эту тему.
Как пишет источник, несмотря на начало переговоров, стороны вряд ли станут двигаться в этом направлении.
Также отмечается, что парижане не станут больше никого подписывать этим летом, если никто не покинет команду.
В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Рэшфорд может перейти в ПСЖ
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|Команда
|М
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18