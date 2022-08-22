Рэшфорд высказался о своем будущем в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что он не собирается уходить из клуба.
"Я на 100 процентов остаются преданным "Манчестер Юнайтед" и это не обсуждается. Я по-прежнему работаю с полной самоотдачей и выкладываюсь на 100 процентов для семьи, друзей и фанатов. Я всегда хотел остаться в клубе как можно дольше", - приводит слова Рэшфорда Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 24-летним Рэшфордом интересуется "Пари Сен-Жермен".
Не пропустите: Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ноттингем Форест" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" не отказался от де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро
-
"Шахтер" вернул своего бывшего игрока из Венгрии
-
Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг"
-
Рэшфорд высказался о своем будущем в "Манчестер Юнайтед"
-
В ПСЖ выбрали основного пенальтиста на нынешний сезон
-
Федун покинул пост президента "Спартака"
-
"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Вулверхэмптона"
-
ПСЖ повторил рекорд 70-летней давности
-
Каземиро успешно прошел медосмотр в "МЮ"
-
Главные новости дня: 21 августа
-
"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
-
Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1
-
"Аталанта" упустила победу над "Миланом"
-
ПСЖ уничтожил "Лилль". Месси, Мбаппе и Неймар забили
-
"Арсенал" вступил в борьбу за таланта "Шахтера"
-
Гвардиола высказался о возможном переходе Бернарду Силвы в "Барселону" или ПСЖ
-
"Монако" Головина нацелился на хавбека "Ювентуса"
-
"Ювентус" рассматривает два варианта в качестве альтернативы Депаю
-
"Атлетико" проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18