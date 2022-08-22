Рэшфорд высказался о своем будущем в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что он не собирается уходить из клуба.

"Я на 100 процентов остаются преданным "Манчестер Юнайтед" и это не обсуждается. Я по-прежнему работаю с полной самоотдачей и выкладываюсь на 100 процентов для семьи, друзей и фанатов. Я всегда хотел остаться в клубе как можно дольше", - приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 24-летним Рэшфордом интересуется "Пари Сен-Жермен".

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