Рэшфорд надеется перейти в ПСЖ

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Рэшфорд надеется перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд хочет перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Данкан Каслс в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист намерен получить новый вызов, так как полагает, что исчерпал себя в стане манкунианцев. Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в приобретении форварда.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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