Рэшфорд может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркусу Рэшфорду, сообщает ParisFans.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представитель ПСЖ уже связался с агентом форварда для предварительных переговоров.

В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ хочет расстаться с Эррерой. | https://dailysports.net