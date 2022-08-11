Рэшфорд может перейти в ПСЖ

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Рэшфорд может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркусу Рэшфорду, сообщает ParisFans.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представитель ПСЖ уже связался с агентом форварда для предварительных переговоров.

В прошлом сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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