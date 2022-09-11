"Ренн" выиграл со счетом 5:0 в Лиге 1

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Осер" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли голы Камаля Сулеманы, Амина Гуири, Мартена Терье, Флавьена Те и Маттиса Аблина.

"Ренн", набрав 11 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" с 7 очками опустился на 14-ю позицию.

"Ренн" – "Осер" - 5:0 (1:0)

Голы: Сулемана, 3 - 1:0, Гуири, 60 - 2:0, Терье, 68 - 3:0, Те, 78 - 4:0, Аблин, 85 - 5:0

"Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83), Бурижо, Сулемана (Те, 46), Сантамария (Угошукву, 12), Дуэ (Маер, 74), Гуири, Терье (Мелинг, 74).

"Осер": Костиль, Жоли, Кефф, Жубал, Менса, Отре (Перрен, 64), Туре (Мшангама, 75), Сахи, Равелосон, Синайоко (Эн, 69), Ньянг (Дюжимон, 75).

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