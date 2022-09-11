"Ренн" выиграл со счетом 5:0 в Лиге 1
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Осер" со счетом 5:0.
Победу хозяевам принесли голы Камаля Сулеманы, Амина Гуири, Мартена Терье, Флавьена Те и Маттиса Аблина.
"Ренн", набрав 11 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" с 7 очками опустился на 14-ю позицию.
"Ренн" – "Осер" - 5:0 (1:0)
Голы: Сулемана, 3 - 1:0, Гуири, 60 - 2:0, Терье, 68 - 3:0, Те, 78 - 4:0, Аблин, 85 - 5:0
"Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Аблин, 83), Бурижо, Сулемана (Те, 46), Сантамария (Угошукву, 12), Дуэ (Маер, 74), Гуири, Терье (Мелинг, 74).
"Осер": Костиль, Жоли, Кефф, Жубал, Менса, Отре (Перрен, 64), Туре (Мшангама, 75), Сахи, Равелосон, Синайоко (Эн, 69), Ньянг (Дюжимон, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13