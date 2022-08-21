"Ренн" впервые победил в Лиге 1
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Аяччо" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Мартена Терье и Артюра Теате. У гостей отличился Мунаим Эль-Идрисси.
"Ренн", набрав четыре очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Аяччо" с 1 очком опустился на 18-ю позицию.
"Ренн" – "Аяччо" - 2:1 (1:0)
Голы: Терье, 18 - 1:0, Эль-Идрисси, 57 - 1:1, Теате, 62 - 2:1
"Ренн": Алемдар, Траоре, Теате, Баде, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 63), Те (Угошукву, 86), Сантамария, Лаборд (Сулемана, 73), Калимуэндо (Доку, 63), Терье (Аблин, 86).
"Аяччо": Леруа, Альфонс, Гонсалес, Майембо (Видаль, 83), Диалло, Симиньяни (Спадануда, 46), Мангани (Лячи, 76), Маркетти, Баяла (Нури, 46), Амума, Эль-Идрисси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13