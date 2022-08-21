"Ренн" впервые победил в Лиге 1

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"Ренн" впервые победил в Лиге 1

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Аяччо" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Мартена Терье и Артюра Теате. У гостей отличился Мунаим Эль-Идрисси.

"Ренн", набрав четыре очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Аяччо" с 1 очком опустился на 18-ю позицию.

"Ренн" – "Аяччо" - 2:1 (1:0)
Голы: Терье, 18 - 1:0, Эль-Идрисси, 57 - 1:1, Теате, 62 - 2:1

"Ренн": Алемдар, Траоре, Теате, Баде, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 63), Те (Угошукву, 86), Сантамария, Лаборд (Сулемана, 73), Калимуэндо (Доку, 63), Терье (Аблин, 86).

"Аяччо": Леруа, Альфонс, Гонсалес, Майембо (Видаль, 83), Диалло, Симиньяни (Спадануда, 46), Мангани (Лячи, 76), Маркетти, Баяла (Нури, 46), Амума, Эль-Идрисси.

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