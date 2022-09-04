"Ренн" в большинстве не сумел победить "Труа"

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Труа" и "Ренн" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 14-й минуте счет открыл Ике Угбо, но в начале второго тайма равновесие восстановил Батист Сантамария. Стоит отметить, что хозяева больше тайма играли вдесятером из-за удаления Йоанна Сальмье.

"Ренн", набрав восемь очков, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 7 очками остался на 10-й позиции.

"Труа" – "Ренн" - 1:1 (1:0)

Голы: Угбо, 14 - 1:0, Сантамария, 48 - 1:1

"Труа": Галлон, Бальде (Рипар, 83), Палмер-Браун, Сальмье, Поросо, Ларуси (Шавалерен, 61), Тардье, Куаме, Рони Лопеш (Яде, 61), Балде (Одобер, 83), Угбо (Рами, 34).

"Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Теате, Трюффер (Мелинг, 69), Те (Сулемана, 46), Сантамария, Маер (Дуэ, 46), Бурижо (Ассиньон, 88), Гуири (Аблин, 69), Терье.

Удаление: Сальмье (26).

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