"Ренн" усилился опытным португальцем
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Ренна" на официальном сайте объявила о португальском полузащитнике Шеки.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
27-летний Шека ранее выступал за "Брагу", "Ковильян", "Лилль" и "Дижон".
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|Марсель
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|Лилль
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13