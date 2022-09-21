"Ренн" усилился опытным португальцем

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"Ренн" усилился опытным португальцем

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ренна" на официальном сайте объявила о португальском полузащитнике Шеки.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

27-летний Шека ранее выступал за "Брагу", "Ковильян", "Лилль" и "Дижон". 

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