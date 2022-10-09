"Ренн" разгромил "Нант" в Лиге 1

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"Ренн" разгромил "Нант" в Лиге 1

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Нант" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Амина Гуири, Мартена Терье и Дезире Дуэ.

"Ренн", набрав 18 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с 7 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Ренн" – "Нант" - 3:0 (1:0)
Голы: Гуири, 26 - 1:0, Терье, 79 - 2:0, Дуэ, 84 - 3:0

"Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 83), Те, Шека (Угошукву, 75), Гуири (Аблин, 88), Калимуэндо (Маер, 75), Терье (Сулемана, 88).

"Нант": Лафон, Аппиа (Коршья, 81), Паллуа, Кастеллетто, Мерлен, Сиссоко (Гессан, 81), Чиривелья, Блас, Мутуссами (Ганаго, 71), Саймон, Мохамед.

Удаление: Родон (88).

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