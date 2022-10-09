"Ренн" разгромил "Нант" в Лиге 1
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле разгромил "Нант" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Амина Гуири, Мартена Терье и Дезире Дуэ.
"Ренн", набрав 18 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с 7 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Ренн" – "Нант" - 3:0 (1:0)
Голы: Гуири, 26 - 1:0, Терье, 79 - 2:0, Дуэ, 84 - 3:0
"Ренн": Манданда, Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 83), Те, Шека (Угошукву, 75), Гуири (Аблин, 88), Калимуэндо (Маер, 75), Терье (Сулемана, 88).
"Нант": Лафон, Аппиа (Коршья, 81), Паллуа, Кастеллетто, Мерлен, Сиссоко (Гессан, 81), Чиривелья, Блас, Мутуссами (Ганаго, 71), Саймон, Мохамед.
Удаление: Родон (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13