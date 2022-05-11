"Ренн" проиграл "Нанту" и может не попасть в ЛЧ

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"Ренн" проиграл "Нанту" и может не попасть в ЛЧ

Фото: твиттер "Нанта"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Ренн" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Калифа Кулибали и Николя Паллуа. У гостей отличился Флавьен Те.

"Нант", набрав 54 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 62 очками остался на пятой позиции и уже на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

"Нант" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Те, 32 - 0:1, Кулибали, 45 - 1:1, Паллуа, 71 - 2:1

"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Фабио, Сипрьен (Коло-Муани, 68), Блас, Мутуссами, Кулибали (Коко, 82), Жеббель (Мерлен, 67), Букари (Аппиа, 68).

"Ренн": Гомис, Траоре, Сантамария, Омари, Трюффер (Мелинг, 74), Мартен (Угошукву, 82), Те, Маер (Гирасси, 74), Бурижо (Тель, 81), Лаборд (Доку, 75), Терье.

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