"Ренн" проиграл "Нанту" и может не попасть в ЛЧ
Фото: твиттер "Нанта"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Ренн" на выезде проиграл "Нанту" со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Калифа Кулибали и Николя Паллуа. У гостей отличился Флавьен Те.
"Нант", набрав 54 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ренн" с 62 очками остался на пятой позиции и уже на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
"Нант" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Те, 32 - 0:1, Кулибали, 45 - 1:1, Паллуа, 71 - 2:1
"Нант": Лафон, Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Фабио, Сипрьен (Коло-Муани, 68), Блас, Мутуссами, Кулибали (Коко, 82), Жеббель (Мерлен, 67), Букари (Аппиа, 68).
"Ренн": Гомис, Траоре, Сантамария, Омари, Трюффер (Мелинг, 74), Мартен (Угошукву, 82), Те, Маер (Гирасси, 74), Бурижо (Тель, 81), Лаборд (Доку, 75), Терье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13