"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1
Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Ренн" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес Ловро Майер, который сделал дубль.
"Ренн", набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с 31-м очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Ренн" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Майер, 41 - 1:0, Майер, 84 - 2:0
"Ренн": Алемдар, Траоре, Омари, Сантамария, Трюфферт (Мелинг, 56), Мартен, Таит, Майер, Террье, Бурижо, Лаборд (Жирасси, 75).
"Сент-Этьен": Бернардони, Наде, Мангала, Мукуди, Дуат (Нею, 73), Трауко, Камара, Макон (Габриэл, 85), Аушиш (Юссуф, 73), Буанга, Норден (Сако, 77).
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13