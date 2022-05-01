"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1



Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Ренн" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес Ловро Майер, который сделал дубль.

"Ренн", набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" с 31-м очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Ренн" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)

Голы: Майер, 41 - 1:0, Майер, 84 - 2:0

"Ренн": Алемдар, Траоре, Омари, Сантамария, Трюфферт (Мелинг, 56), Мартен, Таит, Майер, Террье, Бурижо, Лаборд (Жирасси, 75).

"Сент-Этьен": Бернардони, Наде, Мангала, Мукуди, Дуат (Нею, 73), Трауко, Камара, Макон (Габриэл, 85), Аушиш (Юссуф, 73), Буанга, Норден (Сако, 77).

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