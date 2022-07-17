"Ренн" назвал "Баварии" цену на 17-летнего таланта Теля

Фото: твиттер Матиаса Теля/Автор неизвестен

"Ренн" определился со стоимостью полузащитника Матиаса Теля, которым интересуется "Бавария".

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 29 миллионов евро. Ранее мюнхенцы предлагали за хавбека семь миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

17-летний Тель выступает за "Ренн" с 2021 года, провел за клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл шесть матчей за юношескую сборную Франции U18 и забил пять голов.

Не пропустите: "Бавария" сделала крупное предложение по трансферу хавбека "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net