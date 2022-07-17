"Ренн" назвал "Баварии" цену на 17-летнего таланта Теля
Фото: твиттер Матиаса Теля/Автор неизвестен
"Ренн" определился со стоимостью полузащитника Матиаса Теля, которым интересуется "Бавария".
По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 29 миллионов евро. Ранее мюнхенцы предлагали за хавбека семь миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
17-летний Тель выступает за "Ренн" с 2021 года, провел за клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл шесть матчей за юношескую сборную Франции U18 и забил пять голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20