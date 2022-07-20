Ренату Санчеш выбирает между двумя клубами
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
Президент "Лилля" Оливье Летанг сообщил, что португальский полузащитник Ренату Санчеш перейдет в ПСЖ или "Милан".
"Санчеш выбирает между двух хороших вариантов, за него борются топ-клубы. Впрочем, Ренату все еще в "Лилле", у него нет соглашения с другим клубом. Я думаю, что он уйдет, но не знаю, в какой клуб", - приводит слова Летанга L'Equipe.
Ранее сообщалось, что ПСЖ и "Милану" пока не удается договориться по сумме трансфера португальца.
В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|26
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|Сампдория
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|18
|Лечче
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