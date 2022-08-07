Рэмзи спас "Ниццу" от поражения в 1-м туре Лиги 1
Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Тулуза" и "Ницца" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Тейс Даллинга, но во второй половине гостей от поражения спас Аарон Рэмзи.
"Тулуза" – "Ницца" - 1:1 (1:0)
Голы: Даллинга, 20 - 1:0, Рэмзи, 78 - 1:1
"Тулуза": Дюпе, Деслер (Кебен, 79), Николайсен, Руо, Силла, ван ден Бомен, Спирингс, Нгуму, Рафаэл Ратао (Абухляль, 66), Даллинга (Хили, 79), Chaïbi (Жанро, 69).
"Ницца": Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 63), Тюрам, Бека-Бека (Илие, 64), Делор, Гуири (Браими, 70), Стенгс (Рэмзи, 77).
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|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13