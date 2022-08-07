Рэмзи спас "Ниццу" от поражения в 1-м туре Лиги 1

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Тулуза" и "Ницца" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Тейс Даллинга, но во второй половине гостей от поражения спас Аарон Рэмзи.

"Тулуза" – "Ницца" - 1:1 (1:0)

Голы: Даллинга, 20 - 1:0, Рэмзи, 78 - 1:1

"Тулуза": Дюпе, Деслер (Кебен, 79), Николайсен, Руо, Силла, ван ден Бомен, Спирингс, Нгуму, Рафаэл Ратао (Абухляль, 66), Даллинга (Хили, 79), Chaïbi (Жанро, 69).

"Ницца": Булка, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 63), Тюрам, Бека-Бека (Илие, 64), Делор, Гуири (Браими, 70), Стенгс (Рэмзи, 77).

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