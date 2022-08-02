Рэмзи подписал контракт с "Ниццей"

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Рэмзи подписал контракт с "Ниццей"

Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ювентуса" Аарон Рэмзи подписал контракт с "Ниццей".

Условия соглашения французского клуба с 31-летним валлийцем не разглашаются.

Как известно, летом футболист расторг контракт со своим клубом по соглашению сторон.

Вторую часть прошлого сезона Рэмзи на правах аренды провёл в Шотландии за местный "Рейнджерс". В чемпионате страны он принял участие в семи матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

31-летний Рэмзи выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду в "Рейнджерс". Ранее играл за "Кардифф Сити", "Арсенал" и "Ноттингем Форест". За сборную Уэльса сыграл 72 матча и забил 20 голов. 3-кратный обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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