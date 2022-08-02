Рэмзи подписал контракт с "Ниццей"
Фото: сайт "Ниццы"/Автор неизвестен
Бывший футболист "Ювентуса" Аарон Рэмзи подписал контракт с "Ниццей".
Условия соглашения французского клуба с 31-летним валлийцем не разглашаются.
Как известно, летом футболист расторг контракт со своим клубом по соглашению сторон.
Вторую часть прошлого сезона Рэмзи на правах аренды провёл в Шотландии за местный "Рейнджерс". В чемпионате страны он принял участие в семи матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
31-летний Рэмзи выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду в "Рейнджерс". Ранее играл за "Кардифф Сити", "Арсенал" и "Ноттингем Форест". За сборную Уэльса сыграл 72 матча и забил 20 голов. 3-кратный обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.
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|Рома
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|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
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|Болонья
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|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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