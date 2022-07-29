"Ред Булл Зальцбург" удивил "МЮ" ценой на 19-летнего таланта

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"Ред Булл Зальцбург" удивил "МЮ" ценой на 19-летнего таланта

Фото: твиттер Беньямина Шешко/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" и сборной Словении Беньямину Шешко, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать цена на форварда, так как австрийцы хотят получить за него порядка 65 миллионов евро. Манкунианцы не готовы платить такую сумму, поэтому трансфер может не состояться.

В прошлом сезоне 19-летний Шешко провел за "Ред Булл Зальцбург" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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