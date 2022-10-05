"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Динамо" Загреб

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"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Динамо" Загреб

Фото: твиттер "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ред Булл Зальцбург" на своем поле обыграл загребское "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ноа Окафор.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Динамо" Загреб Хорватия - 1:0 (0:0)
Гол: Окафор, 71 (с пенальти) - 1:0

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер (Вебер, 79), Зайвальд, Сучич (Гурна-Дуат, 90), Капальдо, Кьергор, Окафор (Адаму, 79), Шешко.

"Динамо": Ливакович, Мохаррами (Бочкай, 80), Теофиль-Катрин (Дрмич, 76), Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец (Батурина, 87), Оршич (Шпикич, 80), Петкович.

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