Ребров высказался о возможном возвращении в киевское "Динамо"

Фото: твиттер "Аль-Айн"/Автор неизвестен

Главный тренер саудовского клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров заявил, что ему было бы интересно вновь возглавить киевское "Динамо".

"Какой бы ни был у нас чемпионат - это первенство нашей страны! Я бы с удовольствием вернулся в Украину и помогал бы своей стране и украинским командам, но в данный момент у меня контракт с "Аль-Айном". Если бы я был иностранным тренером, конечно, мне было бы неинтересно работать в Украине, но я украинец! Если бы мне предложили работать в хорошем украинском клубе, я бы согласился без вопросов.

Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет в "Динамо" после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу и я желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб", - приводит слова Реброва FanDay.

48-летний Ребров ранее тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 годы. Под его руководством киевский клуб дважды становился чемпионом Украины, два раза выиграл Кубок Украины, а также однажды завоевал Суперкубок Украины.

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