Ребров высказался о возможном возвращении в киевское "Динамо"
Фото: твиттер "Аль-Айн"/Автор неизвестен
Главный тренер саудовского клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров заявил, что ему было бы интересно вновь возглавить киевское "Динамо".
"Какой бы ни был у нас чемпионат - это первенство нашей страны! Я бы с удовольствием вернулся в Украину и помогал бы своей стране и украинским командам, но в данный момент у меня контракт с "Аль-Айном". Если бы я был иностранным тренером, конечно, мне было бы неинтересно работать в Украине, но я украинец! Если бы мне предложили работать в хорошем украинском клубе, я бы согласился без вопросов.
Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет в "Динамо" после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу и я желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб", - приводит слова Реброва FanDay.
48-летний Ребров ранее тренировал "Динамо" с 2014 по 2017 годы. Под его руководством киевский клуб дважды становился чемпионом Украины, два раза выиграл Кубок Украины, а также однажды завоевал Суперкубок Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13