Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ

Теги аль-аинсергей ребровандрей ярмоленко

Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ

Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о том, как ему удалось пригласить капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в свой клуб.

По словам тренера, украинец активно работает на тренировках.

"У него пробег больше, чем у любого другого футболиста Аль-Айна. Как проходила коммуникация по его трансферу? Меня спросили: "Тебе нужен Ярмоленко?" Я ответил: "Конечно". Просто были кандидаты на позицию, а Андрей был для меня №1 среди них. Я знаю его способности, возможности и потенциал, несмотря на регулярную игровую практику в последнее время. Уверен, он проявит себя здесь.

Не рано ли он отправился в ОАЭ? Это нужно спрашивать не у меня. Нужно понимать, какие у Андрея были предложения в Европе, и были ли они вообще. Сумма контракта не стоит у него на первом месте. Он шел не в Эмираты, он шел ко мне, потому что знает мои принципы работы. Я совершенно не разочаровался в нем, а вижу в нем перспективу и будущее этой команды. В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но сам он об этом не рассказывал. Выбор делал он и его семья", – сказал Ребров.

Не пропустите: "Шахтер" заинтересован в аргентинском хавбеке. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 сентября

Главные новости дня: 19 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов