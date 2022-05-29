"Реал" заплатит "Челси" крупную сумму из-за Азара

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"Реал" заплатит "Челси" крупную сумму из-за Азара

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заплатил лондонского "Челси" 18 миллионов евро дополнительно за трансфер бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Football London.

По сведениям источника, причиной этому является пункт в трансферном договоре о том, что королевский клуб должен заплатить данный бонус в случае выигрыша Лиги чемпионов с Азаром в составе.

31-летний Азар выступает за "Реал" с 2019 года за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Азар высказался о своем будущем в "Реале". | https://dailysports.net
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