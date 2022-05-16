"Реал" закрыл подписание Мбаппе

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"Реал" закрыл подписание Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" закрыл сделку по переходу французского нападающего Килиана Мбаппе на прошлой неделе, сообщает издание Marca.

По информации источника, понедельник и во вторник, когда Мбаппе находился в Мадриде, генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес отменил все ранее запланированные встречи. 

Отмечается, что королевский клуб не станет сообщать о переходе форварда до тех пор, пока он сам публично не объявит о своем решении.

Мбаппе подпишет 5-летний контракт с "Мадридом". Его зарплата в "Реале" будет гораздо ниже той, что предлагал ему ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет зарабатывать 25 миллионов евро в год после уплаты налогов.

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