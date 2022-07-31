"Реал" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" в товарищеском матче обыграл туринский "Ювентус" со счетом 2:0.
Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио.
"Реал" Испания – "Ювентус" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 19 (с пенальти) - 1:0, Асенсио, 69 - 2:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 63), Алаба (Вальехо, 64), Милитао (Рюдигер, 46), Менди (Васкес, 64), Модрич (Тчуамени, 64), Кроос (Себальос, 64), Каземиро (Камавинга, 64), Вальверде (Асенсио, 64), Бензема (Родриго, 64), Винисиус Жуниор (Азар, 63).
"Ювентус": Перин (Пинсольо, 70), Данило (Да Грака, 76), Бонуччи (Гатти, 64), Бремер (Ругани, 70), Алекс Сандро (Пеллегрини, 70), Локателли (Кудриг, 76), Закария, Фаджоли (Ровелла, 64), Ди Мария (Куадрадо, 46), Кин (Барбьери, 76), Влахович (Аке, 64; Соуле, 70).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14