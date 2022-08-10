"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы и Карима Бензема.

"Реал" Испания – "Айнтрахт" Германия - 2:0 (1:0)

Голы: Алаба, 37 - 1:0, Бензема, 65 - 2:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Себальос, Тчуамени, Модрич (Родриго, 67), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус Жуниор.

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Аларио, 70), Ндика, Тута, Ленц, Роде (Гетце, 58), Соу, Камада, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Кнауфф, Борре.

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