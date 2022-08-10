"Реал" выиграл Суперкубок УЕФА
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.
Победу королевскому клубу принесли голы Давида Алабы и Карима Бензема.
"Реал" Испания – "Айнтрахт" Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Алаба, 37 - 1:0, Бензема, 65 - 2:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Рюдигер, Себальос, Тчуамени, Модрич (Родриго, 67), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус Жуниор.
"Айнтрахт": Трапп, Туре (Аларио, 70), Ндика, Тута, Ленц, Роде (Гетце, 58), Соу, Камада, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Кнауфф, Борре.
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|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
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|32
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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