"Реал" выиграл Лигу чемпионов

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"Реал" выиграл Лигу чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В финальном поединке Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.

Единственный гол забил Винисиус Жуниор.

"Ливерпуль" Англия – "Реал" Мадрид - 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус Жуниор, 59 - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 77), Тиаго Алькантара (Фирмино, 77), Фабиньо, Салах, Мане, Диас (Диогу Жота, 65).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 90), Кроос, Каземиро, Вальверде (Камавинга, 85), Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 90).

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