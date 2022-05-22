"Реал" вступил в борьбу за Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб обратил внимание на поляка после того, как не сумел подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что "Бавария" оценивает Левандовски в 40 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста является "Барселона".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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