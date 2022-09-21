"Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта
Фото: твиттер Жоао Гомеса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Фламенго" Жоао Гомесу, сообщает ESPN.
По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Впрочем, если трансфер состоится, то хавбек останется во "Фламенго" до лета 2023 года на правах аренды. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Ливерпуль".
21-летний Гомес выступает за "Фламенго" с 2021 года. Всего он провел за клуб 105 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.
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