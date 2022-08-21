"Реал" впервые с 2018 года выиграл два стартовых матча чемпионата

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"Реал" впервые с 2018 года выиграл два стартовых матча чемпионата

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

"Реал" впервые с 2018 года начал сезон в чемпионате двух побед.

На старте сезона чемпион страны обыграл "Альмерию" (2:1) и "Сельту"(4:1).

В сезоне-2018/19 клуб также выиграл два матча подряд, но по его итогам "Реал" стал третьим, уступив "Атлетико" и "Барселоне".

В прошлом сезоне начали с победы и ничьей, в позапрошлом – с ничьей и победы.

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