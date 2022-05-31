"Реал" в общей сложности заплатит 100 миллионов за Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" находится на финальной стадии оформления трансфера опорного полузащитника сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, стороны пришли к согласию в вопросе суммы трансфера - "Мадрид" заплатит за игрока 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов "Монако" может получить в качестве бонусов.

Отмечается, что окончательно трансфер могут оформить уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже полностью договорился о контракте с Тчуамени, его соглашение будет рассчитано на пять сезонов.

В прошедшем сезоне во всех турнирах француз сыграл в 50 матчах за "Монако".

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