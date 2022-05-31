"Реал" в общей сложности заплатит 100 миллионов за Тчуамени

Теги реал мадридорельен тчуаменимонакотрансферы

"Реал" в общей сложности заплатит 100 миллионов за Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" находится на финальной стадии оформления трансфера опорного полузащитника сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, стороны пришли к согласию в вопросе суммы трансфера - "Мадрид" заплатит за игрока 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов "Монако" может получить в качестве бонусов.

Отмечается, что окончательно трансфер могут оформить уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже полностью договорился о контракте с Тчуамени, его соглашение будет рассчитано на пять сезонов.

В прошедшем сезоне во всех турнирах француз сыграл в 50 матчах за "Монако".

Также не пропустите: Руководитель "Манчестер Сити" прокомментировал подписание Холанда. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шварц высказался о своем уходе из "Динамо"

Шварц высказался о своем уходе из "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов