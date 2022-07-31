"Реал" уверенно обыграл "Ювентус"

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"Реал" уверенно обыграл "Ювентус"

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" обыграл туринский "Ювентус" в товарищеском матче со счетом 2:0.

Счёт в матче был открыт Каримом Бензема на 19-й минуте благодаря реализованному пенальти, в середине второго тайма счет удвоил Марко Асенсио.

В первой игре американского турне "Реал" потерпел поражение от "Барселоны" (0:1), после чего сыграл вничью с "Америкой" (2:2).

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