"Реал" увеличит зарплату одному из лидеров команды

Фото: твиттер Лиги чемпионов\Автор неизвестен

"Реал" начал переговоры по продлению контракта с защитником Эдером Милитао, пишет Goal.com.

Если стороны договорятся, то зарплата бразильца претерпит значительные изменения в сторону увеличения.

В данный момент 24-летний футболист входит в группу игроков с самым низким заработком, но ситуация может измениться после того, как представители игрока проведут встречу с руководством "Реала" и обсудят детали.

Милитао говорил, что счастлив в Мадриде и готов подписать новый контракт, который будет рассчитан до 2028 года.

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