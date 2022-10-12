"Реал" установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и установил новый рекорд турнира.

После матча с "Шахтером" (1:1) мадридская команда гарантировала минимум второе место в группе.

Таким образом, "сливочные" 12-й раз в истории вышли в плей-офф за два тура до конца групповой стадии, что является рекордом ЛЧ.

По 10 раз это удавалось "Баварии" и "Барселоне".

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