"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграл вничью с "Кадисом" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Мариано Диас, но на 37-й минуте равновесие восстановил Рубен Собрино.

"Реал", набрав 85 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Кадис" с 36 очками опустился в зону вылета на 18-ю позицию.

"Кадис" – "Реал" - 1:1 (1:1)

Голы: Мариано Диас, 5 - 0:1, Собрино, 37 - 1:1

"Кадис": Ледесма, Акапо (Карселен, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Алекс Фернандес (Хосе Мари, 72), Алькарас, Собрино, Негредо, Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 87).

"Реал": Лунин, Вальехо (Карвахаль, 64), Начо, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Вальверде (Себальос, 64), Мариано Диас (Латаса, 82), Асенсио, Родриго (Азар, 64).

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