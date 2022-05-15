"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграл вничью с "Кадисом" со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Мариано Диас, но на 37-й минуте равновесие восстановил Рубен Собрино.
"Реал", набрав 85 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Кадис" с 36 очками опустился в зону вылета на 18-ю позицию.
"Кадис" – "Реал" - 1:1 (1:1)
Голы: Мариано Диас, 5 - 0:1, Собрино, 37 - 1:1
"Кадис": Ледесма, Акапо (Карселен, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Алекс Фернандес (Хосе Мари, 72), Алькарас, Собрино, Негредо, Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 87).
"Реал": Лунин, Вальехо (Карвахаль, 64), Начо, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Вальверде (Себальос, 64), Мариано Диас (Латаса, 82), Асенсио, Родриго (Азар, 64).
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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|14