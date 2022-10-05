"Реал" теряет Себальоса: названы сроки восстановления

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"Реал" теряет Себальоса: названы сроки восстановления

Фото: твиттер Даниэля Себальоса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Даниэль Себальос выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован разрыв полусухожильной мышцы. Травму он получил в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1). Сроки восстановления игрока составят от 4 до 5 недель.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за "Реал" девять матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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