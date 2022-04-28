"Реал" теряет основного защитника

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"Реал" теряет основного защитника

Фото: твиттер Давида Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Мельхор Руис в своем твиттере.

По сведениям источника, у футболиста мышечное повреждение, которое он получил в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:4), и был из-за этого заменен в перерыве. Есть риск, что игрок пропустит ответный поединок с "горожанами". Встреча пройдет в Мадриде 4 мая.

В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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