"Реал" теряет Модрича

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"Реал" теряет Модрича

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич выбыл из строя, сообщает Sport.es

По сведениям источника, у футболиста диагностирована перегрузка мышц бедер. Сроки восстановления игрока составят около 10 дней. Таким образом, хорват пропустит матчи чемпионата Испании с "Осасуной" и "Хетафе", а также поединок Лиги чемпионов против "Шахтера".

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за "Реал" девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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