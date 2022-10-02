"Реал" теряет Куртуа

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

По сведениям источника, у голкипера диагностировали проблемы со спиной. Сроки восстановления игрока составят не менее недели. Таким образом, он пропустит матч чемпионата Испании с "Осасуной", а также поединок Лиги чемпионов против "Шахтера".

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" девять матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Реал" согласился отпустить Лунина. | https://dailysports.net