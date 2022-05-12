"Реал Сосьедад" уверенно обыграл "Кадис" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Кадис" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Александра Серлота, Аднана Янузая и Порту.
"Реал Сосьедад", набрав 59 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 35 очками остался на 17-й позиции.
"Реал Сосьедад" – "Кадис" - 3:0 (2:0)
Голы: Серлот, 19 - 1:0, Янузай, 53 (с пенальти) - 2:0, Порту, 90+6 - 3:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Субельдия (Пачеко, 84), Рико (Муньос, 83), Сильва, Рафинья (Гуриди, 65), Мерино, Субименди, Янузай (Порту, 78), Серлот.
"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Хосе Мари (Алькарас, 60), Алекс Фернандес, Аларкон (Алехо, 60; Карселен, 72), Собрино (Негредо, 76), Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 60).
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|Команда
|М
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|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14