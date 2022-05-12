"Реал Сосьедад" уверенно обыграл "Кадис" в Ла Лиге

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"Реал Сосьедад" уверенно обыграл "Кадис" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Кадис" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Александра Серлота, Аднана Янузая и Порту.

"Реал Сосьедад", набрав 59 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 35 очками остался на 17-й позиции.

"Реал Сосьедад" – "Кадис" - 3:0 (2:0)
Голы: Серлот, 19 - 1:0, Янузай, 53 (с пенальти) - 2:0, Порту, 90+6 - 3:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Субельдия (Пачеко, 84), Рико (Муньос, 83), Сильва, Рафинья (Гуриди, 65), Мерино, Субименди, Янузай (Порту, 78), Серлот.

"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Хосе Мари (Алькарас, 60), Алекс Фернандес, Аларкон (Алехо, 60; Карселен, 72), Собрино (Негредо, 76), Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 60).

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