"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг"

Фото: сайт "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Реала Сосьедад" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Норвегии Александра Серлота.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что форвард уже играл за "Сосьедад" в прошлом сезоне на правах аренды, провел 44 матча, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

26-летний Серлот выступал за "РБ Лейпциг" с 2020 года. Всего он провел за клуб 38 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Русенборг", "Буде-Глимт", "Гронинген", "Мидтъюлланд", "Кристал Пэлас", "Гент" и "Трабзонспор". За сборную Норвегии сыграл 42 матча и забил 14 голов.

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