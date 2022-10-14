"Реал Сосьедад" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

Теги реал сосьедадбарселонамартин субименди

"Реал Сосьедад" продлил контракт с трансферной целью "Барселоны"

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Реала Сосьедад" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Мартином Субименди.

Новое соглашение между футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2027 года. 

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Барселона", которая рассматривает его в качестве преемника Серхио Бускетса.

23-летний Субименди является воспитанником "Реала Сосьедад". За основной состав он играет с 2016 года, провел 107 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. За сборную Испании сыграл один матч.

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