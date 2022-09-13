"Реал Сосьедад" потерял новичка команды до конца сезона

Фото: твиттер "Реал Сосьедад"/Автор неизвестен

"Реал Сосьедад" не сможет рассчитывать на форварда Умара Садика до конца сезона.

У 25-летнего нападающего диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

Тяжелую травму нигерийский футболист получил в матче 5-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2) в первом тайме.

Интересно, что Садик был куплен у "Альмерии" в последний день трансферного окна за 25 млн евро.

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