"Реал Сосьедад" потерял новичка команды до конца сезона
Фото: твиттер "Реал Сосьедад"/Автор неизвестен
"Реал Сосьедад" не сможет рассчитывать на форварда Умара Садика до конца сезона.
У 25-летнего нападающего диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Тяжелую травму нигерийский футболист получил в матче 5-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:2) в первом тайме.
Интересно, что Садик был куплен у "Альмерии" в последний день трансферного окна за 25 млн евро.
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|2
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|35
|4
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14