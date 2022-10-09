"Реал Сосьедад" победил "Вильярреал" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Вильярреал" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Браис Мендес.

"Реал Сосьедад", набрав 16 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с 12 очками остался на девятой позиции.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Мендес, 33 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сола, Элустондо (Ле Норман, 81), Пачеко, Муньос, Сильва (Фернандес, 74), Мендес (Турриентес, 81), Мерино, Субименди, Кубо (Наварро, 87), Серлот (Чо, 74).

"Вильярреал": Рульи, Фемения (Манди, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Моралес, 46), Педраса, Коклен (Алекс Баэна, 64), Капу, Парехо, Ло Чельсо (Чуквуэзе, 81), Данджума (Джексон, 46).

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