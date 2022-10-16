"Реал Сосьедад" победил "Сельту" и ворвался в топ-4 Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Асьера Ильярраменди и Игора Субельдии. У хозяев отличился Яго Аспас.
"Реал Сосьедад", набрав 19 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 10 очками осталась на 11-й позиции.
"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:1)
Голы: Ильярраменди, 30 - 0:1, Аспас, 39 - 1:1, Субельдия, 54 - 1:2
"Сельта": Марчесин, Мальо (Мингеса, 65), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 79), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Карлес Перес, 65), Аспас, Ларсен.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Элустондо, 68), Ле Норман, Субельдия, Муньос (Рико, 28), Мендес, Сильва (Наварро, 75), Ильярраменди (Мерино, 46), Субименди, Кубо (Барренечеа, 75), Серлот.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14