"Реал Сосьедад" победил "Сельту" и ворвался в топ-4 Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Асьера Ильярраменди и Игора Субельдии. У хозяев отличился Яго Аспас.

"Реал Сосьедад", набрав 19 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 10 очками осталась на 11-й позиции.

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:1)

Голы: Ильярраменди, 30 - 0:1, Аспас, 39 - 1:1, Субельдия, 54 - 1:2

"Сельта": Марчесин, Мальо (Мингеса, 65), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 79), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Карлес Перес, 65), Аспас, Ларсен.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Элустондо, 68), Ле Норман, Субельдия, Муньос (Рико, 28), Мендес, Сильва (Наварро, 75), Ильярраменди (Мерино, 46), Субименди, Кубо (Барренечеа, 75), Серлот.

Не пропустите: "Севилья" одержала гостевую победу в Ла Лиге. | https://dailysports.net