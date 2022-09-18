"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Александра Серлота и Браиса Мендеса. У гостей отличился Эду Экспосито.
"Реал Сосьедад", набрав 10 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 4 очками поднялся на 17-ю позицию.
"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)
Голы: Серлот, 17 - 1:0, Экспосито, 19 - 1:1, Мендес, 29 - 2:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Пачеко, Муньос, Сильва (Чо, 82), Мендес (Субельдия, 89), Мерино, Субименди, Кубо (Турриентес, 81), Серлот.
"Эспаньол": Альваро Фернандес, Эль-Хилали (Пуадо, 54), Кабрера, Серджи Гомес, Калеро (Алеиш Видаль, 75), Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 75), Винисиус Коста (Лосано, 85), Хоселу, Брэйтуэйт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14