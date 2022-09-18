"Реал Сосьедад" обыграл "Эспаньол" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле обыграл "Эспаньол" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Александра Серлота и Браиса Мендеса. У гостей отличился Эду Экспосито.

"Реал Сосьедад", набрав 10 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 4 очками поднялся на 17-ю позицию.

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 2:1 (2:1)

Голы: Серлот, 17 - 1:0, Экспосито, 19 - 1:1, Мендес, 29 - 2:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Элустондо, Пачеко, Муньос, Сильва (Чо, 82), Мендес (Субельдия, 89), Мерино, Субименди, Кубо (Турриентес, 81), Серлот.

"Эспаньол": Альваро Фернандес, Эль-Хилали (Пуадо, 54), Кабрера, Серджи Гомес, Калеро (Алеиш Видаль, 75), Оливан, Дардер, Экспосито (Дани Гомес, 75), Винисиус Коста (Лосано, 85), Хоселу, Брэйтуэйт.

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