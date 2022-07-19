"Реал Сосьедад" купил у "Реала" воспитанника "Барселоны"

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"Реал Сосьедад" купил у "Реала" воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Реала Сосьедад" на официальном сайте объявила о переходе японского полузащитника мадридского "Реала" Такефусо Кубо.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2027 года. 

21-летний Кубо является воспитанником "Барселоны". Хавбек выступал за "Реал" с 2019 года, но не провел за королевский клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Мальорке", "Вильярреалу", "Хетафе" и вновь "Мальорке". Ранее играл за "Токио". За сборную Японии сыграл 18 матчей и забил один гол. 

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